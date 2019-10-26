В Сараево (Босния и Герцеговина) 26 октября литовский спортсмен Сергей Маслобоев завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу. В категории до 91 кг он оспорил титул победителя в поединке с украинцем Романом Щербатюком.
Sergejus Maslobojevas
© DELFI / Lukas Bartkus

В финальном бою в первых двух раундах Маслобоев уступал своему сопернику, но в третьем раунде он был бесспорным победителем 3:0 (6:3, 6:4, 10:7).

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