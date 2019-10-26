В Сараево (Босния и Герцеговина) 26 октября литовский спортсмен Сергей Маслобоев завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу. В категории до 91 кг он оспорил титул победителя в поединке с украинцем Романом Щербатюком.
В финальном бою в первых двух раундах Маслобоев уступал своему сопернику, но в третьем раунде он был бесспорным победителем 3:0 (6:3, 6:4, 10:7).
Триумф Маслобоева в Сараево: Литовский спортсмен стал чемпионом мира по кокбоксингу (1)
В Сараево (Босния и Герцеговина) 26 октября литовский...
Рапшис на несколько метров обогнал своих соперников и вышел в финал с лучшим результатом (5)
Литовец Данас Рапшис был самым быстрым в заплыве на 200 м...
Роналду после 4 голов в ворота сборной Литвы: не могу лукавить, такой результат мне приятен (9)
Для Криштиану Роналду и португальской сборной...
Сборная Португалии вместе с Роналду испробовала покрытие вильнюсского стадиона (3)
Португальская сборная по футболу провела 9 сентября...
За эмоциональную реакцию ФИБА назначила Адомайтису штраф (7)
Литовская федерация баскетбола еще перед последним...
TOP новостей
Врачи объединились после смерти коллеги: мы знали, что его терроризируют (55)
К зданиям Минздрава и Вильнюсской университетской...
Необычный завод в Лентварисе: зарплата 2500 евро, но работников не хватает (161)
В Лентварисе ( Тракайский район ) находится одна из...
Мужчина решил сделать прививку от гриппа, но столкнулся с неожиданным препятствием (14)
Житель Паневежиса решил сделать прививку от гриппа, но...
Не забудьте: в ночь на воскресенье Литва переходит на зимнее время (13)
В ночь на воскресенье, 27 октября, Литва снова переходит...
Министр: после пожара в Алитусе важно гарантировать непопадание загрязненных продуктов на рынок (3)
После того как пожар в Алитусе был потушен, ждет немало...