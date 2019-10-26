Триумф Маслобоева в Сараево: Литовский спортсмен стал чемпионом мира по кокбоксингу

Скопировать ссылку Триумф Маслобоева в Сараево: Литовский спортсмен стал чемпионом мира по кокбоксингу

В Сараево (Босния и Герцеговина) 26 октября литовский спортсмен Сергей Маслобоев завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу. В категории до 91 кг он оспорил титул победителя в поединке с украинцем Романом Щербатюком.