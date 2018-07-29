В Вайдене (Германия) в эти выходные проходит Чемпионат Европы по биатлону и триатлону, в котором пятиборки из Литвы завоевали все три медали.
В состязаниях по триатлону среди женщин литовские спортсменки заняли 1, 2 и 3 места. Чемпионкой стала Аурелия Тамашаускайте (20 мин. 1,53 сек.), вице-чемпионкой – Лина Батулявичюте (20:19,21), на третьем месте Ева Жельвите (20:37,82).
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