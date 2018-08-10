9 августа в Севилье состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встретились команды "Севилья" и литовский "Жальгирис". Со счетом 1:0 победила "Севилья", однако тренер "Жальгириса" Валдас Урбонас остался доволен игрой своих воспитанников.
Valdas Urbonas (A. Kisieliaus nuotr.)
© fkzalgiris.lt

"Я думаю, что мы добились хорошего результата. И это не случайность. И у нас была возможность, мы не только хорошо защищались, но и неплохо атаковали. Я верю, что наша игра никого не разочаровала.

Я рад за мужчин, которые отдали на поле все свои силы. Если бы такие матчи бывали у нас почаще, может, и были бы какие-то претензии к результату. Но мы все равно возвращаемся в Вильнюс с поднятыми головами.

Мы с нетерпением будем ждать следующего четверга, я верю, что будет большая поддержка со стороны зрителей, а мы постараемся их не разочаровать", – сказал Урбонас.

Ответный матч состоится 16 августа в 20 ч. на Вильнюсском стадионе ЛФФ.

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