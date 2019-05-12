Теннисист Ричардас Беранкис в этом году получил уже третий титул

Матч длился 1.29 ч.
Победитель финала получит 125 баллов ATP и приз в размере 21 600 долларов.
Во всемирном рейтинге 28-летний Беранкис занимает 95 место. В этом году он одержал победу уже в третьем турнире серии ATP Challenger.
В рейтинге, который обновят в понедельник, Беранкис должен подняться до 70 позиции.
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