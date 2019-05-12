В Южной Корее в финале состязаний турнира Busan Open ATP Challenger 12 мая первая ракетка турнира литовский теннисист Ричардас Беранкис со счетом 7-6 (7-5), 6-2 одержал победу над 25-летним австралийцем Эндрю Харрисом (276).
Ričardas Berankis
© EPA-ELTA

Матч длился 1.29 ч.

Победитель финала получит 125 баллов ATP и приз в размере 21 600 долларов.

Во всемирном рейтинге 28-летний Беранкис занимает 95 место. В этом году он одержал победу уже в третьем турнире серии ATP Challenger.

В рейтинге, который обновят в понедельник, Беранкис должен подняться до 70 позиции.

Спорт в Литве

Теннисист Ричардас Беранкис в этом году получил уже третий титул

В Южной Корее в финале состязаний турнира Busan Open ATP...

В Румынии на чемпионате по плаванию победили представители Литвы (4)

Представитель Литвы Андрюс Шидлаускас в пятницу...

Новый поворот в истории Мейлутите – тренер заявил, что она бросила спорт (16)

Тренер Руты Мейлутите Дейв Сало утверждает, что после...

Мейлутите грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил (20)

Международная федерация плавания ( FINA ) может применить...

ФОТО, ВИДЕО: сборная Литвы по хоккею празднует историческую победу (10)

Национальная сборная Литвы по хоккею с четвертой...

TOP новостей

В Литве проходят выборы президента и два референдума (113)

В Литве в воскресенье, 12 мая, проходят президентские...

Шимоните на голосовании: физическая усталость уже чувствуется (11)

12 мая, в 8.30 ч., на выборах и референдумах проголосовала...

В конце недели прогнозируют сухую и теплую погоду

В воскресенье утром туман в восточной части Литвы...

ГИК: во время досрочного голосования грубых нарушений не было

В ходе досрочного голосования на президентских выборах...

Досрочно в Литве проголосовали 10,75% избирателей

За шесть дней досрочного голосования на президентских...