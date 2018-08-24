"Судува" показала характер и сыграла вничью с шотландским "Селтиком"

Футболисты мариямпольсокой "Судувы" сохранили шансы на попадание в групповой этап Лиги Европы. В первом матче раунда плей-офф воспитанники Владимира Чебурина у себя дома сыграли вничью с шотландским "Селтиком".
Встреча завершилась со счетом 1:1. У команды из Глазго отличился Жюль Нтшан, а через несколько минут счет сравнял Овидиус Вербицкас.
Ответный матч состоится 30 августа в Шотландии.
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