"Судува" показала характер и сыграла вничью с шотландским "Селтиком"

Футболисты мариямпольсокой "Судувы" сохранили шансы на попадание в групповой этап Лиги Европы. В первом матче раунда плей-офф воспитанники Владимира Чебурина у себя дома сыграли вничью с шотландским "Селтиком".
© DELFI / Andrius Ufartas

Встреча завершилась со счетом 1:1. У команды из Глазго отличился Жюль Нтшан, а через несколько минут счет сравнял Овидиус Вербицкас.

Ответный матч состоится 30 августа в Шотландии.

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