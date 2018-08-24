"Судува" показала характер и сыграла вничью с шотландским "Селтиком"

Футболисты мариямпольсокой "Судувы" сохранили шансы на попадание в групповой этап Лиги Европы. В первом матче раунда плей-офф воспитанники Владимира Чебурина у себя дома сыграли вничью с шотландским "Селтиком".