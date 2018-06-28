Шарунас Ясикявичюс продолжит тренировать каунасский БК Žalgiris

Шарунас Ясикявичюс в новом сезоне останется тренером каунасского баскетбольного клуба Zalgiris, сообщил клуб в среду.
Šarūnas Jasikevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"В Каунасе и в Zalgiris у меня самые лучшие условия совершенствоваться как тренеру. Здесь мой дом, моя родина, мы с семьей здесь чувствуем, что нас уважают и любят", - сказал тренер для пресс-релиза.

"У нас есть прекрасная арена Zalgiris, идеальная инфраструктура, болельщики, которые прекрасно поддерживают команду, поэтому вместе с руководством и тренерами клуба мы будем продолжать начатую работу и постараемся радовать литовских баскетбольных болельщиков активной и хорошей игрой", - добавил он.

Zalgiris в прошлом сезоне стал чемпионом Литвы и занял третье место в Евролиге.

Ш. Ясикявичюс после сезона отклонил предложение клуба Raptors (Торонто) лиги NBA поработать в штабе тренеров этой команды.

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