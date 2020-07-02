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Главный тренер "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс согласовал контракт с "Барселоной", сообщает греческий портал SDNA со ссылкой на турецкого журналиста Угура Озана Сулака. акже о переходе литовца в «Барселону» сообщил игрок клуба НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" Марио Хезонья на своей странице "Твиттере".
Šarūnas Jasikevičius
Šarūnas Jasikevičius
© DELFI / Orestas Gurevičius

Ясикявичюс покидает "Жальгирис", который возглавлял с 2016 года. Под руководством Шарунаса литовский клуб впервые в XXI веке вышел в "Финал четырёх" Евролиги в сезоне-2017/2018. "Барселона" — не чужой клуб для Ясикявичюса. В бытность игроком он помог испанскому клубу стать чемпионом Евролиги в 2003 году.

Ясикявичюс продолжительное время вёл переговоры с "Фенербахче", который ищет замену ушедшему 9-кратному чемпиону Евролиги Желько Обрадовичу. Стороны продвинулись в переговорах, но Ясикявичюс решил взять время на размышление до завершения рестарта сезона-2019/2020 в чемпионате Испании, чтобы посмотреть на ситуацию с постом главного тренера "Барселоны", пишет championat.com.

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30 июня "Барселона" уступила "Басконии" (67:69) в финальном матче чемпионата Испании. Контракт главного тренера "Барселоны" Светислава Пешича действовал до конца сезона-2020/2021, но руководство клуба решило досрочно расторгнуть сотрудничество с 70-летним сербским специалистом. Ясикявичюс стал приоритетным кандидатом на замену.

Предложение "Фенербахче" было финансово выгоднее примерно на полмиллиона евро, однако Ясикявичюс предпочел "Барселону".

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