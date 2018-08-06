Восемь способных спортсменок сражались за золотую медаль, в числе которых 26-летняя россиянка Юлия Ефимова (1: 04,98 мин.), а также 21-летняя литовка Рута Мейлутите.
Именно их считали главными фаворитами этого финала. Правда, возможности российской спортсменки оценивались гораздо выше - вероятность ее победы составляла 90 процентов (коэффициент 1,1), в то время как сценарию, при котором победит Р. Мейлутите, дали лишь около 10 процентов (коэффициент 9).
Прогнозы подтвердились. Отлично стартовавшая и лидирующая после 50 метров Мейлутите проплыла дистанцию за 1:06,26 мин. и заняла второе место.
Золото забрала Ю. Ефимова (1:05,53 мин.), который, после разворота, переняла инициативу и в очередной раз улучшила рекорд чемпионата.
Третьей осталась итальянка Арианна Кастильони (1:06,54 мин.).
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