На пути к финалу сборная Словении не проиграла ни одного матча, а ее победная серия составляла 8 игр. У Сербии было семь побед (при одном поражении — на групповом этапе от сборной России). В полуфинале словенцы добили испанцам приставку экс-, а сербы остановили бодрую поступь россиян во главе с Алекссем Шведом.

Стоит также отметить, что занявшая в итоге пятое место сборная Латвии из семи матчей выиграла пять и уступила только дважды — Сербии (в группе) и Словении (в четвертьфинале). Как теперь выяснилось, латвийские баскетболисты проиграли двум лучшим командам на нынешнем турнире.

Это был первый случай в истории, когда в финале Евробаскета сошлись две сборные бывшей Югославии. Сборная Югославии восемь раз выигрывала золотые медали европейских первенств (последний раз — в 2001 году), а вот нынешним странам экс-Югославии прежде этого сделать не удавалось. У сербов был финал ЧЕ-2009 (поражение от Испании), лучшие достижения хорватов — две бронзы (ЧЕ-93 и ЧЕ-95), тогда как словенцы прежде никогда не брали призовых мест.

Интересно, что из четырех последних очных встреч нынешних финалистов три матча остались за Словенией. На ЧЕ-2015 они между собой не играли, а вот на ЧЕ-2011 и на ЧЕ-2013 сильнее были словенцы. В плане опыта игр за высокие места перевес был на сторонее Сербии, зато у Словении иенно на ЧЕ-2017 подобрался как никогда сильный состав. Поэтому фаворита финала назвать было трудно.

Счет в финале открыли сербы (Кузмич), но в ближайшей атаке словенцев Мурич попал издали — 3:2. Следующие полторы минуты команды атаковали вхолостую, после чего Мурич принес еще 2 очка — 5:2. У Сербии первые 6 очков набирал только Кузмич, а на 4-й минуте Мачван вернул лидерство сербам — 8:7.

Следующие несколько минут на паркете была равная игра, но когда отрыв сербов достиг пяти очков (18:13 на 8-й минуте) тренерский штаб сборной Словении оперативно взял тайм-аут, а Препелич был точен из-за дуги. На последней минуте четверти Драгич промчался через половину площадки и красиво внес мяч в кольцо, а последующие атаки обе команды провели неудачно — 22:20 в пользу Сербии после 10 минут игры.

В начале второй четверти Мачван сфолил на Рэндолфе и натурализированный защитник словенцев реализовал все три штрафных, затем Йович совершил потерю и Драгич вновь сделал Словению лидером — 25:22. Неудачный отрезок сербов прервал Богданович. В середине четверти наступила двухминутка Драгича. Лидер словенцев принес 6 очков подряд и перевес его команды впервые стал двузначным — 38:28. Сербы играли против Драгича жестко, но тот стабильно точен с линии штрафных. Сербы ответили своим ускорением, изменив "-11" на "-5" после "трешки" Гудурича (38:43 на 17-й минуте).

Последние минуты второй четверти команды часто нарушали правила и пробивали штрафнфе, у сербов два трехочковых попал Гудурич, но в обороне они по-прежнему не могли остановить Драгича: защитник набрал

10 очков подряд, а всего за 20 минут — 26 (!) очков. Первая половина осталась за Словенией — 56:47.

Третья четверть началась с очередной "трешки" Драгича. А рубеж в 30 очков он разменял на 24-й минуте броском со средней дистанции прервал и минутный отрезок, когда словенцы не могли набрать очков, вернув разницу на "+10" (63:53). Когда же Драгичу дали передохнуть, сербы воспользовались этим и сократили отставание до "-2" (61:63). К тому же в одном из эпизодов словенец Дончич в борьбе за подбор на своем щите неудачно приземлился и повредил левую лодыжку. Подняться и покинуть пределы площадки Дончич смог только под руки партнеров.

На исходе третьей четверти Богданович издали сократил разницу до "-2", на что Драгич реализовал штрафные — 71:67 по-прежнему впереди Словения. А в начале 4-й четверти Николич "обокрал" Гудурича и тот дернул словенца за руку, срывая быструю контратаку, — технический фол. В одной атаке словенцы набрали 4 очка, но сербы продолжали держаться позади в 4-7 очках.

У Словении почти все атаки продолжал завершать Драгич, однако теперь он смазал три подряд дальних броска и один штрафной плюс совершил потерю. На 35-й минуте сербы разбили защитные построения соперника и оставшийся в одиночестве под кольцом Лучич данком сделал разницу минимальной — 76:77. Через минуту кольцо "засосало" мяч после броска Мачвана и Сербия впервые во второй половине матча вырвалась вперед — 78:77.

Отсчет последних двух минут основного времени начался при 84:82 в пользу Словении. В затяжной атаке словенцев Рэндолф забросил с фолом (штрафной не попал), на другой половине площадки Богданович прошел под щит вдоль лицевой и попал под блок-шот Видмара. Далее Лучич несмотрительно сфолил на Препеличе и словенец реализовал 2 штрафных из трех — 88:82 за 1.05.

На последней минуте сербы понадеялись на меткость Богдановича, но тот подвел. Николич и Блажич с линии штрафных довели разницу до "+10" за 29 секунд до сирены (92:82). Мачван вернул сербов на "-7", на что Блажич реализовал один штрафной — 93:85 в пользу Словении за 19 секунд до сирены. Бросок издали Гудурича за 14 секунд до конца цели не достиг, соперник забрал подбор и все в матче стало ясно.

Сборная Словении впервые в своей истории стала чемпионом Евробаскета. При этом за весь турнир команда ни разу не проиграла: 9 побед в девяти матчах!

Через 4 года чемпионат Европы примет Словения.

Финал

Словения — Сербия 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18)

Словения: Драгич 35, Препелич 21, Рэндолф 11, Дончич 8, Блажич 7, Мурич 5, Николич 4, Видмар 2.

Сербия: Богданович 22, Мачван 18, Лучич 9, Бирчевич 8, Гудурич 6, Кузмич 6, Марьянович 6, Мичич 4, Штимац 2, Милославльевич 2, Йович 2.

17 сентября. Стамбул.