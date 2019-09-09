Португальская сборная сейчас занимает в группе "Б" второе место. После трех матчей на счету португальской сборной одна победа и две ничьи.
Первое место в группе пока занимает сборная Украины, которая сыграла 5 матчей.
После тренировки тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сказал, что необычное покрытие стадиона никаких проблем у футболистов не вызвало.
Сборная Португалии вместе с Роналду испробовала покрытие вильнюсского стадиона (1)
Португальская сборная по футболу провела 9 сентября...
За эмоциональную реакцию ФИБА назначила Адомайтису штраф (5)
Литовская федерация баскетбола еще перед последним...
Очарованный португальцами Науседа питает надежды по поводу будущего футбола в Литве (9)
Президент Литвы Гитанас Науседа уже давно знал, что...
ЧМ по баскетболу: сборная Литвы одержала победу над сборной Доминиканской Республики
В последнем матче группы L литовская баскетбольная...
FIBA признала ошибку и отстранила судей, но Литва покидает ЧМ по баскетболу (8)
ФИБА признала грубейшую ошибку судей, отстранила...
TOP новостей
Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил (32)
Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет...
Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (76)
Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...
За эмоциональную реакцию ФИБА назначила Адомайтису штраф (5)
Литовская федерация баскетбола еще перед последним...
Евродепутат: Литва и Польша должны помочь Западу изменить Россию (105)
Избранный в Литве член Европарламента , консерватор...
Рейтинг: вся правда о парке загрязняющих окружающую среду автомобилей в Литве (13)
В Литве все громче говорят о том, что с 1 января 2020 года...