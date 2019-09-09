Португальская сборная сейчас занимает в группе "Б" второе место. После трех матчей на счету португальской сборной одна победа и две ничьи.

Первое место в группе пока занимает сборная Украины, которая сыграла 5 матчей.

После тренировки тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сказал, что необычное покрытие стадиона никаких проблем у футболистов не вызвало.