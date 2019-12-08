После того, как Дана Рапшис выиграл две золотые медали (200 м и 400 м вольным стилем) в Глазго, он решил завершить свое выступление в чемпионате, а оставшаяся без него часть сборной Литвы в комбинированной эстафете 4х50 м гор не свернула.

Ариюс Павлиди (спина), Андрюс Шидлаускас (грудь), Дейвидас Маргявичюс (баттерфляй) и Симонас Билис (фристайл) финишировали за 1,35: 34 минуты и заняли 16-е место среди 22 команд.

Д.Маргявичюс также участвовал в мужском 200-метровом заплыве в стиле баттерфляй и финишировал за 1,55: 24 минуты и занял 18 место. В то время А. Павлиди финишировал в заплыве на 50 метров в за 25,5 секунд и остался 51-м среди 59 участников.

Дебютантка чемпионата Европы Катрина Тетеркова преодолела 200 метров брассом за 2.24: 69 секунд и заняла 19-е место среди 44 спортсменов отборочных.

В воскресенье вечером С. Билис будет бороться за медаль в финале заплыва на 100 метров вольным стилем.