Чемпионат начнется в Китае 31 августа. Литовская команда стартует в группе H с Австралией, Канадой и Сенегалом. Первый матч состоится 1 сентября в 14:30 ч. Сборная Литвы будет играть со сборной Сенегала.
Перед чемпионатом литовская сборная в товарищеских матчах уступила испанцам 70:78, 68:72 и 91:95 – сербам, со счетом 80:60 и 87:46 одолела финнов, 88:72 - россиян, сборную Южной Кореи 86:57 и со счетом 91:56 - Анголы.
Сборная Литвы по баскетболу - уже в Китае: в гостинице их приветствовал Кевин Пангос
После товарищеского матча со сборной Южной Кореи...
Рапшис и Шидлаускас в Сингапуре уверенно вплыли в финал
На отборе проходящего в Сингапуре третьего этапа...
Оба в финале: Рапшис и Шидлаускас в Сингапуре хотят завоевать ещё по медали (1)
В Сингапуре во время отбора комплексного заплыва на 200...
Роналду заявил, что больше не нуждается в деньгах
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану...
Петиция в поддержку Шуклина: "Литве спортсмены нужны до тех пор, пока они завоевывают победы!" (3)
В понедельник, 5 августа 2019 г., Фондом поддержки...
TOP новостей
Неуплаченные миллионы и сотни тысяч должников: "Содра" начинает взыскивать долги (5)
Задолженность по обязательному налогу на...
Жена министра также рожала на дому: реакция на роды, которые привели к смерти младенца (4)
На минувшей неделе в Литве произошла трагедия....
Президентские выборы пошли на пользу имиджу Науседы: неожиданные результаты опроса (4)
После трехмесячных баталий перед президентскими...
Выясняются странные факты о самом роскошном социальном жилье в Литве: два месяца назад туда приходили с проверкой (2)
На прошлой неделе полиция проводила обыски у...
Самые влиятельные в Литве 2019: представители СМИ (32)
Эдмундас Якилайтис – самый влиятельный представитель...