Сборная Литвы по баскетболу - уже в Китае: в гостинице их приветствовал Кевин Пангос

После товарищеского матча со сборной Южной Кореи литовская сборная по баскетболу прибыла в Китай, где 31 августа начнется чемпионат мира по баскетболу, пишет Krepsinis.lt.
Domantas Sabonis, Kevinas Pangosas, Paulius Jankūnas
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Чемпионат начнется в Китае 31 августа. Литовская команда стартует в группе H с Австралией, Канадой и Сенегалом. Первый матч состоится 1 сентября в 14:30 ч. Сборная Литвы будет играть со сборной Сенегала.

Перед чемпионатом литовская сборная в товарищеских матчах уступила испанцам 70:78, 68:72 и 91:95 – сербам, со счетом 80:60 и 87:46 одолела финнов, 88:72 - россиян, сборную Южной Кореи 86:57 и со счетом 91:56 - Анголы.

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FIBA 2019: H grupės rungtynių tvarkaraštis
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