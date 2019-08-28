Сборная Литвы по баскетболу - уже в Китае: в гостинице их приветствовал Кевин Пангос

Чемпионат начнется в Китае 31 августа. Литовская команда стартует в группе H с Австралией, Канадой и Сенегалом. Первый матч состоится 1 сентября в 14:30 ч. Сборная Литвы будет играть со сборной Сенегала.

Перед чемпионатом литовская сборная в товарищеских матчах уступила испанцам 70:78, 68:72 и 91:95 – сербам, со счетом 80:60 и 87:46 одолела финнов, 88:72 - россиян, сборную Южной Кореи 86:57 и со счетом 91:56 - Анголы.

FIBA 2019: H grupės rungtynių tvarkaraštis DELFI