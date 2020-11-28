Сборная Литвы по баскетболу у себя дома проиграла датчанам

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Сборная Литвы по баскетболу, которую тренирует Дарюс Масколюнас, начала свою игру в рамках отборочных матчей FIBA со скандального поражения. 27 ноября у себя дома она со счетом 76:80 (22:21, 24:17, 13:22, 17:20) проиграла аутсайдерам ЧЕ 2020 года в группе С датчанам.
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