Сборная Литвы по баскетболу у себя дома проиграла датчанам

Скопировать ссылку Сборная Литвы по баскетболу у себя дома проиграла датчанам

aA

Сборная Литвы по баскетболу, которую тренирует Дарюс Масколюнас, начала свою игру в рамках отборочных матчей FIBA со скандального поражения. 27 ноября у себя дома она со счетом 76:80 (22:21, 24:17, 13:22, 17:20) проиграла аутсайдерам ЧЕ 2020 года в группе С датчанам.