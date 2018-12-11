Президент Даля Грибаускайте в своем поздравлении говорит, что эта впечатляющая победа - высокая оценка усилий всех спортсменов, одновременно вписывающая имя Литвы в историю мирового спорта.

Председатель сейма Викторас Пранцкетис отмечает, что "пламенный настрой Д. Рапшиса смело и устремленно добиваться своих целей вдохновляет не одного литовца".

"Спасибо, Данас, что вы прославляете имя Литвы и заставляете сердца спортивных болельщиков биться сильнее", - поздравляет спортсмена с победой премьер Саулюс Сквярнялис.

Литовский пловец Д. Рапшис на проходящем в Китае Чемпионате мира по плаванию во вторник стал обладателем золотой медали в финале заплыва на 400 метров вольным стилем.