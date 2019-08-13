Роналду заявил, что больше не нуждается в деньгах

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своей мотивации.
Cristiano Ronaldo
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«Я всегда стремлюсь выиграть, прежде всего, трофеи с моей командой, так как это принесет мне индивидуальные призы. Такова работа, повседневная жизнь. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодаря Богу я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать свое имя в историю футбола, побеждать все больше и больше», — приводит слова Роналду DAZN.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 117 млн. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча (пять — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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