Для Криштиану Роналду и португальской сборной последние дни были успешными. В субботу португальцы со счетом 4:2 одержали победу над Сербией, а во вторник в Вильнюсе со счетом 5:1 победили сборную Литвы. После этих побед сборная Португалии в группе "Б" поднялась на 2 место.
© DELFI / Domantas Pipas

"Я думаю, самая сложная работа уже сделана. Несколько дней назад мы одержали победу в Сербии, что было очень важно, а сегодня продолжили свое дело в Литве. Мы близки к цели.

Следующий матч ждет нас дома с Люксембургом, а затем поедем в Украину. Если мы победим в обоих матчах, думаю, баллов нам хватит, чтобы пройти в чемпионат Европы", – сказал Роналду.

Статьи по теме:
Сборная Португалии вместе с Роналду испробовала покрытие вильнюсского стадиона  (3)
Очарованный португальцами Науседа питает надежды по поводу будущего футбола в Литве  (10)

Роналду в Литве забил 4 гола – на 7, 62, 65 и 76 минутах.

"Футбол - это не только рекорды и мысли об индивидуальных трофеях. Конечно, я не могу лукавить, такой результат мне приятен. Самое главное - победа над Литвой достигнута , наша работа продолжается. Я забил гол в Сербии, 4 - в Литве. Я счастлив, надеюсь, мы продолжим эту серию побед", – сказал Роналду.

"Никто не верил, что за 60 минут игры с португальцами мы сравняем счет и предоставим столько возможностей. Мы наслаждались, было приятно, а потом вернулись к реальности, увидели, что мастерство разного уровня", – сказал защитник Витаутас Андрюшкявичюс.

Именно он забил гол в этом матче.

"Этот гол - ничего особенного", – сказал он.

По словам Андрюшкявичюс, приятно было до 60 минуты, а потому уже нет: "Во втором тайме мы несколько раскрылись, хотелось бежать и забивать. Это нормально, что они пользовались возможностью. Второй гол был курьезом. Но затем раскрылось их мастерство – есть возможность и забивают".

Статьи по теме:

Роналду и португальская сборная прибыли в Вильнюс (3)

8 сентября вечером в Вильнюс прилетел самолет со...

В сентябре в Вильнюс приедет Криштиану Роналду

Португальская сборная по футболу объявила состав своей...

Спорт в Литве

Роналду после 4 голов: не могу лгать, такой результат мне приятен (5)

Для Криштиану Роналду и португальской сборной...

Сборная Португалии вместе с Роналду испробовала покрытие вильнюсского стадиона (3)

Португальская сборная по футболу провела 9 сентября...

За эмоциональную реакцию ФИБА назначила Адомайтису штраф (7)

Литовская федерация баскетбола еще перед последним...

Очарованный португальцами Науседа питает надежды по поводу будущего футбола в Литве (10)

Президент Литвы Гитанас Науседа уже давно знал, что...

ЧМ по баскетболу: сборная Литвы одержала победу над сборной Доминиканской Республики

В последнем матче группы L литовская баскетбольная...

TOP новостей

Жителям Западной Европы есть чему поучиться у литовцев: плата меньше, а активность выше (10)

Система сбора депозита в Литве показывает отличные...

Страстные ночи в Клайпеде: свидания в автомобилях на "аллее секса" (28)

Когда молодой человек из Клайпеды хочет впервые...

Роналду после 4 голов в ворота сборной Литвы: не могу лукавить, такой результат мне приятен (5)

Для Криштиану Роналду и португальской сборной...

Американский суд принял благоприятное для Венцкене решение (1)

Бывшая судья из Литвы Неринга Венцкене услышала...

Премьер считает справедливой критику тренера сборной Литвы по баскетболу в адрес FIBA

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис приветствует...