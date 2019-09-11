"Я думаю, самая сложная работа уже сделана. Несколько дней назад мы одержали победу в Сербии, что было очень важно, а сегодня продолжили свое дело в Литве. Мы близки к цели.

Следующий матч ждет нас дома с Люксембургом, а затем поедем в Украину. Если мы победим в обоих матчах, думаю, баллов нам хватит, чтобы пройти в чемпионат Европы", – сказал Роналду.

Роналду в Литве забил 4 гола – на 7, 62, 65 и 76 минутах.

"Футбол - это не только рекорды и мысли об индивидуальных трофеях. Конечно, я не могу лукавить, такой результат мне приятен. Самое главное - победа над Литвой достигнута , наша работа продолжается. Я забил гол в Сербии, 4 - в Литве. Я счастлив, надеюсь, мы продолжим эту серию побед", – сказал Роналду.

"Никто не верил, что за 60 минут игры с португальцами мы сравняем счет и предоставим столько возможностей. Мы наслаждались, было приятно, а потом вернулись к реальности, увидели, что мастерство разного уровня", – сказал защитник Витаутас Андрюшкявичюс.

Именно он забил гол в этом матче.

"Этот гол - ничего особенного", – сказал он.

По словам Андрюшкявичюс, приятно было до 60 минуты, а потому уже нет: "Во втором тайме мы несколько раскрылись, хотелось бежать и забивать. Это нормально, что они пользовались возможностью. Второй гол был курьезом. Но затем раскрылось их мастерство – есть возможность и забивают".