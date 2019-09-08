Роналду и португальская сборная прибыли в Вильнюс

Лидер туринского "Ювентуса" Роналду из аэропорта вместе с командой на автобусе отправился в гостиницу Kempinski.

10 сентября, в 21:45 ч. португальская сборная сыграет в отборочном матче ЧЕ 2020 со сборной Литвы.

Это будет первая официальная встреча сборных Литвы и Португалии. До этого сборная Литвы потерпела поражение в двух товарищеских матчах.

Единственная тренировка португальской сборной в Вильнюсе состоится 9 сентября вечером.

Португальская сборная после трех матчей с 5 очками на счету занимают в группе "Б" второе место.

Литовская сборная после 4 матчей получила 1 очко, поэтому занимает в группе последнее, 5 место.