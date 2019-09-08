8 сентября вечером в Вильнюс прилетел самолет со сборной Португалии по футболу на борту. Среди футболистов сборной - звезда команды Криштиану Роналду.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Лидер туринского "Ювентуса" Роналду из аэропорта вместе с командой на автобусе отправился в гостиницу Kempinski.

10 сентября, в 21:45 ч. португальская сборная сыграет в отборочном матче ЧЕ 2020 со сборной Литвы.

Это будет первая официальная встреча сборных Литвы и Португалии. До этого сборная Литвы потерпела поражение в двух товарищеских матчах.

Единственная тренировка португальской сборной в Вильнюсе состоится 9 сентября вечером.

Португальская сборная после трех матчей с 5 очками на счету занимают в группе "Б" второе место.

Литовская сборная после 4 матчей получила 1 очко, поэтому занимает в группе последнее, 5 место.

Спорт в Литве

Роналду и португальская сборная прибыли в Вильнюс

8 сентября вечером в Вильнюс прилетел самолет со...

FIBA отклонила протест сборной Литвы (52)

После встречи с командой из Франции, которой сборная...

ЧМ по баскетболу: сборная Литвы проиграла французам и не прошла в четвертьфинал (45)

Литовская сборная по баскетболу не прошла в...

В матче с Австралией борная Литвы потерпела первое поражение на ЧМ (18)

На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в...

Литва победила Канаду и вышла во второй этап ЧМ по баскетболу (28)

Сборная Литвы по баскетболу одержала вторую победу...

TOP новостей

В трёх округах во второй тур выборов члена Сейма Литвы прошли по два кандидата (6)

В результате прошедших в воскресенье выборов члена...

После обмена пленными Литва призывает Россию отпустить оставшихся в заключении украинцев (139)

После того, как Киев и Москва обменялись пленными,...

Размер зарплаты в объявлениях о работе для некоторых – лишь формальность Трудовая инспекция: для проверок не хватает ресурсов (8)

Вступившие в силу в конце июля изменения в Трудовом...

На выборах в трёх округах в Литве проголосовали почти 20% избирателей (13)

На проходящих в воскресенье в выборах на свободные...

Правительство Литвы ищет способ трудоустроить больше осуждённых (31)

В правительстве Литвы ищут способы устроить на работу...