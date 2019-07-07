6 июля патриотично настроенные энтузиасты спорта День государства и 609-летие Битвы под Грюнвальдом отметили у Зелёных озёр, где прошёл один из наиболее давно организуемых забегов в Литве. Его победителями стали Эгидиюс Адомайтис и Гинтаре Зенкявичюте.
LBT XII etapas - bėgimas aplink Žaliuosius ežerus / FOTO: Rokas Lukoševičius
© DELFI montažas

Результаты юбилейного 30-го забега "Вокруг Зелёных озёр" включены в зачет Кубка Литвы по бегу, а благодаря почти 500 зарегистрировавшихся организаторы зафиксировали новый рекорд по количеству участников.

"Самый лучший забег и в смысле погоды, и из-за старта, проезда автомобилей, массовости. Никогда не было, чтобы без одного человека зарегистрировавшихся было бы 500. Это на 100 бегунов больше, чем обычно", – сказал один из организаторов мероприятия, президент Вильнюсского союза работающих спортивных клубов "Жальгирис" Арвидас Седекярскис.

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По его словам, во все времена были проблемы из-за отдыхающих, которые преграждали своими автомобилями трассу: "Однако на этот раз утро не было "пляжным", поэтому все было хорошо. Участники также обошлись без травм, у дежуривших во время мероприятий медиков работы не было. Если так будет и в следующем году, то лучшего и не пожелаешь".

Всю тройку призёров-мужчин составили представители клуба по бегу F.O.C.U.S. Running. Победителем стал Эгидиюс Адомайтис, преодолевший дистанцию 11,7 км за 36 минут 56,7 секунд. Второе место занял Дариус Садецкас (37:37,1), третье – Мантас Мартинкус (37:50,8).

В женской группе титул победительницы защитила лидировавшая и в прошлом году Гинтаре Зенкявичюте. Она преодолела расстояние за 45 минут 20,5 секунд. Второе место заняла одна из лидеров Кубка по бегу Литвы Гитана Акманавичюте (46:44,8), третье – Даля Лукошене (47:07,8).

Среди бегущих в День коронации короля Литвы Миндаугаса оказались и актер Роландас Казлас (55:16,1), члены Сейма Литвы Альгирдас Сисас (1:06:16,4) и Гедиминас Василяускас (1:13:53,9).

Показавших лучшие результаты ожидали специальные организованные спонсорами призы, кубки и медали, а каждый финишировавший участник получил памятную медаль. Победителям в мужской и женской группах традиционно по 100 евро подарил бывший чемпион мира по борьбе Римантас Багдонас.

Самый быстрый на 5 этапах клуб ожидают не только денежные призы, но и учреждённый организатором путешествий Magelano kelionės приз – 6 путевок на марафон в Милане в 2020 году.

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