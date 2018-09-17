Растроганный Волков поклонился Литве: подобного чувства я не испытывал ни в одной стране

"Я видел, что это люди моего поколения. Я уже с бородой, в шапочке. Они мимо проходят, уже выпив пива, расслабленные, узнают меня. Подходят и говорят: "Александр, дайте я вас поцелую. Хоть мы вас ненавидим в плане баскетбола, но дайте поцелую", - смеется Александр, вспоминая. И ты понимаешь, что история, которую ты сделал, всегда будет в твоей жизни бонусом. Это достижение — оно за тобой".

Легендарный баскетболист даже растрогался, рассказывая о волнующей атмосфере в Литве.

"Когда приезжаю в Литву, такое ощущение, что баскетбол здесь - самое главное. Это единственная страна, в которой я чувствую, что люди о баскетболе знают все. Такое чувство меня не посещает нигде, даже в Америке", - делится он.

Отношения с литовцами всегда были, есть и будут самыми лучшими. Конечно, была конкуренция, особенно, когда ЦСКА играл с Жальгирисом. Но мы после игры всегда дружили, принимали друг друга

Ровно 30 лет назад, в сентябре 1988, сборная СССР, ведомая литовским квартетом, в полуфинале одолела сборную США, а в финале сумела вырвать победу у сильной, на тот момент, национальной сборной Югославии и выиграть золото в Олимпийских играх в Сеуле.

В спортивном баре Stars and Legends отметили эту дату баскетболисты легендарной сборной: Шарунас Марчюленис, Вальдемарас Хомичюс, Римас Куртинайтис, Арвидас Сабонис, Тийт Сокк, Игорь Миглинек, Сергей Тараканов, Валерий Тихоненко и Александр Волков.

К сожалению, троих членов этой команды уже нет в живых – Валерия Гоборова (в 1989 г. погиб в ДТП), Виктора Панкрашкина (в 1993 г. скончался от туберкулеза) и Александра Белостенного (в 2010 г. умер от рака легких). В 2005 г. ушел из жизни и тренер легендарной сборной Александр Гомельский.

"Уже устали обсуждать факт того, как получилось, что прошло 30 лет. 10 лет уже казались невероятно долгим сроком, потом 20 лет, а сейчас даже страшно подумать, что все произошло 30 лет назад. Но, когда я вижу парней из команды, у меня ощущение, что мы ни капли не изменились", - рассказывал А.Волков, который вместе с Шарунасом Марчюленисом в 1989 году уехал играть в NBA.

Украинец принял предложение от Hawks из Атланты, а литовец переоделся в майку "Golden State Warriors" Окленда.

А. Волков до сих пор жалеет, что по своему собственному желанию не остался играть в NBA.

"Это — неправильно принятое решение. Абсолютно. На столе лежал новый контракт, мне нужно было лишь подписать его, но я этого, почему-то, не сделал. Наверное, судьба такая. Думая о том, почему я так поступил, даже не могу найти ответа", - утверждает он.

Кстати, в том же году, в NBA подались игроки из сборной Югославии: Дражен Петрович, Владе Дивац и Жарко Паспаль.

"Рубикон нам попался в полуфинале. Мы понимали, что после проигрыша Югославии в группе, нам придется играть с американцами, в лучшем раскладе, в полуфинале. Сборная Югославии была как никогда сильна. Все игры были очень тяжелыми", - рассказывает А. Волков.

По его словам, легкости в игре им не хватало из-за изменений в составе сборной: "К Олимпиаде мы готовились без Сабониса. А когда он все-таки присоединился к нам, пришлось в ходе соревнований корректировать игру. После победы над сборной США мы поняли, что это все — нас никто не остановит. В финале мы просто летали, и, кажется, югославы уже сами не верили, что смогут одолеть нас".

"Разумеется, когда ты получаешь медаль, держишь ее в своих руках, на тебя накатывают эмоции. Стать олимпийским чемпионом для каждого баскетболиста — это что-то невероятное. Если бы мы говорили об этом раньше, думаю, многие смеялись бы. А мы верили, шли к этому и это произошло", - рассказывал А. Волков о первых мгновениях после победы.

По его словам, когда становишься олимпийским чемпионом, такое событие "цементируется" на всю оставшуюся жизнь: "Если вы обратили внимание, ни один из игроков команды не организовал прощальный матч. Никто даже не допускает мысли о том, что может попрощаться с мячом. Кто-то работает тренером, кто-то менеджер, кто-то до сих пор играет в командах ветеранов".

"Мир изменился до неузнаваемости. Когда думаешь о политической карте сегодняшнего дня, что происходит между странами - кто дружит, кто - страшно и говорить, но наше внутренее состояние осталось прежним. Годы идут, но наши отношения не меняются. Это очень здорово", - продолжил легенда баскетбола.

"Знаете, теперь многие исследования касаются того, почему одна команда выигрывает, а другая проигрывает. Я считаю, что баскетбол самого высокого уровня выигрывает команду с более высокой игрой интеллекта (IQ)", - сказал он. - В отборе все были представителями своих стран, уникальными спортсменами, которые прошли серьезный отбор. И каждый понимал, что он должен пойти на компромисс, спуститься к другим, независимо от качеств лидера.

Все поняли, что личных амбиций здесь нет. Если Р. Куртинайтис - снайпер, то мне не нужно лезть с трех очковым броском, другие знали, что если я могу использовать свой рост, подержать мяч, где-то помогать в розыгрыше - мне отводили эту роль. Благодаря этому пониманию, уступкам и компромиссу мы создали сборную, которая была практически непобедимой на тот момент".