Литовский спортсмен преодолел дистанцию за 1 мин. 48,62 сек.
Позади него были два голландских пловца с результатами в 1 мин. 49,90 сек. и 1 мин. 50,16 сек.
Всего в отборочных соревнованиях приняли участие 67 спортсменов, а восемь вышли в финал.
В пятницу Д. Рапшис одержал победу на дистанции 400 метров вольным стилем, а в субботу завоевал серебро на дистанции 200 метров.
На дистанции 200 м брассом Андрюс Шидлаускас занял седьмое место и вышел в финал - 2 мин. 13,90 сек
Лучший результат - 2 мин. 08,72 сек. показал голландский спортсмен.
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