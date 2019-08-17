Рапшис и Шидлаускас в Сингапуре уверенно вплыли в финал

На отборе проходящего в Сингапуре третьего этапа кубка мира по плаванию среди мужчин на 200 м вольным стилем в субботу литовец Данас Рапшис занял первое место и попал в финал.
Danas Rapšys
© AFP / Scanpix

24-летний житель Литвы финишировал за 1 минуту 49,92 секунды и уверенно обогнал ближайших соперников. В отборе участвовали 47 пловцов, в финал попали 8 спортсменов.

В отборе по плаванию брассом на 200 м среди мужчин 22-летний Андрюс Шидлаускас (2.14,92) занял второе место и также попал в финал.

Быстрее представителя Литвы приплыл лишь американец Эндрю Уилсон (2.12,22). Третьим был также американец Джонатан Тибур (2.15,93). В этом соревновании стартовали 27 пловцов.

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Д.Рапшис в Сингапуре победил в заплыве вольным стилем на 400 м и завоевал серебро в комплексном заплыве на 200 м, А.Шидлаускас получил бронзу в соревнованиях плаванием по плаванию брассом на 100 м.

Этапы кубка мира по плаванию проходят в трех регионах - в Азии, Европе и на Среднем Востоке. Всего пловцов примут города семи стран. Спортсмены на кубке этого года разделят 2,5 млн долларов США (около 2,24 млн евро) призового фонда.

Все этапы пройдут в 50-метровом бассейне, а пловцы во время соревнований будут иметь возможность выполнить квалификационные нормативы для участия в Олимпийских играх в следующем году в Токио.

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