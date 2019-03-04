

Спустя два года литовская спортсменка снова поднялась на пьедестал: с результатом 197 см, она заняла третье место, уступив россиянке Марии Ласицкене (201 см) и украинке Юлии Левченко (199 см). В 2017 году пальшите завоевала золото ЧЕ.

"Не хотелось менять золото на бронзу, но после всех проблем, травм, двухлетней ямы, когда многие были разочарованы, может, даже списали, не верили в меня, это доказательство, что у меня еще есть спортивный характер. Могу побороться даже когда не все идеально хорошо", – улыбнулась прыгунья в высоту.