Как сообщил BNS пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы Антанас Бубнялис, этот вопрос может быть рассмотрен на предстоящем в конце феврале заседании Комиссии по делам о гражданстве, однако к этому времени баскетболист должен уточнить поданные документы.
"Часть представленных документов не отвечает официальным требованиям, поэтому мы попросили их уточнить. Если к заседанию баскетболист успеет это сделать, его просьба будет рассмотрена", – сказал BNS А. Бубнялис.
В конце января Литовская федерация баскетбола сообщила, что баскетболист литовского происхождения И. Браздейкис официально подал все необходимые документы в президентскую администрацию на получение гражданства Литвы, которое в порядке исключения ему может предоставить президент Гитанас Науседа.
21-летний канадский баскетболист родился в Каунасе, однако потом с родителями эмигрировал в США, откуда они переехали в Канаду. У него сейчас канадское гражданство. И. Браздейкис представляет в NBA нью-йоркский клуб Knicks, но много выступает и в лиге G NBA в качестве одного из лидеров вестчестерского Knicks.
Руководствуясь законом о гражданстве, президент, в порядке исключения может предоставить литовское подданство гражданам других стран, имеющим особые заслуги перед Литвой или лицам без гражданства, которые интегрировались в литовское общество.
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