После приземления в аэропорту Барселоны "Эль Прат", Ш. Ясикявичюса сразу же встретили фанаты "Барселоны", которые попросили сфотографироваться с новым стратегом команды.
Вскоре 44-летний специалист дал свое первое интервью испанским СМИ и сообщил, что он уже приступил к работе - в последние дни тренер занимался по телефону различными вопросами, связанными с "Барсой".
"Я счастлив работать в одном из лучших клубов мира. Я с нетерпением жду, когда обоснуюсь здесь снова. Работа уже началась, поскольку мы уже согласовали различные рабочие вопросы по телефону.
Мне нелегко было покинуть Каунас, потому что у меня там были прекрасные условия, но это новый вызов, и я очень рад этому.
Мы с "Барселоной" будем двигаться вперед понемногу. Команда хорошая, и с ней можно многого добиться. Повседневная работа покажет, чего мы можем ожидать", - сказал Ш. Ясикявичюс.
Заключивший трехлетний контракт с Барселоной Ш. Ясикявичюс тренировал "Жальгирис" с января 2016 года.
Он возвращается в Барселону во второй раз: он защищал честь каталонцев в 2000-2003 и 2012-2013 годах.
🏀🎙 Las primeras declaraciones de Saras Jasikevicius una vez ha llegado a Barcelona
🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/ptQkNstiNf— Barça Basket (@FCBbasket) July 5, 2020
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Автомобильный налог может внести изменения: предупреждают об обмане, некоторых ожидают два пути (33)
Налог на регистрацию автомобилей в Литве вступил в силу...
Опрос литовцев о сексуальной жизни показывает реальную ситуацию: гинеколог предупреждает о последствиях (46)
Большая часть населения не почувствовала влияния...
Во время отпуска по уходу за ребенком хотели бы отдать ребенка в детский сад, но будут ли выплаты? (7)
Матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, были...
Строительство террасы бара возмутило жителей: напуганные шумом вступают в борьбу (2)
В баре на улице Жвею 7 уже некоторое время наводят...
Желаете себе добра, но можете доиграться: врач назвал большую ошибку, которая серьезно вредит коже (2)
Дерматовенеролог Аста Думбляускене в передаче на Delfi...