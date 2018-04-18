"Мы считаем, что подписание этого документа заложит основу и мы сможем говорить о возрождении литовского футбола. Это очень важно в плане детской занятости, оздоровлении детей, наконец, в плане массовости, и для появления талантов из массовости, чтобы они могли в будущем участвовать и в молодежных сборных, и в национальной сборной", - сказал С. Сквернялис журналистам в правительстве.
По его словам, в соглашении идет речь о национальном стадионе, академии футбола и другой инфраструктуре, которая позволили бы детям играть в футбол не только в теплый сезон, а круглый год.
На следующей неделе в Литву прибывает президент Европейской федерации футбола UEFA Александер Чеферин. С. Сквернялис говорит, что на встрече с главой UEFA будет обсуждаться и вопрос национального стадиона.
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