Литовское правительство в среду одобрило проект договора с Федерацией футбола Литвы - по словам премьера Саулюса Сквернялиса, договор заложит основу для обновления футбольной инфраструктуры страны, придаст стимул детской занятости.
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"Мы считаем, что подписание этого документа заложит основу и мы сможем говорить о возрождении литовского футбола. Это очень важно в плане детской занятости, оздоровлении детей, наконец, в плане массовости, и для появления талантов из массовости, чтобы они могли в будущем участвовать и в молодежных сборных, и в национальной сборной", - сказал С. Сквернялис журналистам в правительстве.

По его словам, в соглашении идет речь о национальном стадионе, академии футбола и другой инфраструктуре, которая позволили бы детям играть в футбол не только в теплый сезон, а круглый год.

На следующей неделе в Литву прибывает президент Европейской федерации футбола UEFA Александер Чеферин. С. Сквернялис говорит, что на встрече с главой UEFA будет обсуждаться и вопрос национального стадиона.

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