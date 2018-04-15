Пловец Титянис завоевал в Норвегии две золотые медали

В первый день состязаний Титянис одержал победу на дистанции 100 м в стиле баттерфляй. Он пришел к финишу с результатом 59,86 с и улучшил рекорд этого состязания. Второе место занял швед Эрик Перссон (1.01,02).

Золото Титянис завоевал и на дистанции 50 м в стиле баттерфляй, придя к финишу за 27,49 с. На втором месте был пловец из Норвегии Йорген Братен (29,42 с). В отборочных состязаниях он установил новый рекорд (27,38 с) этих состязаний.

На дистанции 200 м в стиле баттерфляй он занял второе место (2.10,65), уступив Перссону (2.09,21).