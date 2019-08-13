Поводом для петиции послужило безоговорочное решение LTOK исполнить постановление Международного олимпийского комитета (IOC) о дисквалификации серебряного призера лондонской олимпиады 2012 года Евгения Шуклина и лишении его серебряной медали и всех наград.

Авторы петиции возмущены бездействием Олимпийского комитета Литвы, нежеланием отстаивать интересы литовских спортсменов на государственном уровне и действующего по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", когда спортсмены, отдавшие десятилетия спорту и прославляющие имя Литвы во всем мире, вынуждены в одиночку решать свои проблемы.

Петиция написана на 5 языках.

Подписать петицию, а также ознакомиться с ее полным содержанием можно перейдя по ссылке https://www.peticijos.lt/visos/75343/lietuvai-sportininkai-reikalingi-tik-tol-kol-nesa-pergales/