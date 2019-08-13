В понедельник, 5 августа 2019 г., Фондом поддержки спортсменов была опубликована петиция, адресованная Национальному Олимпийскому комитету Литвы (LTOK), пишет портал news.tts.lt.
Jevgenijus Šuklinas, Londono olimpinių žaidynių sidabro medalis, dopingo mėginiai
© DELFI montažas / Scanpix

Поводом для петиции послужило безоговорочное решение LTOK исполнить постановление Международного олимпийского комитета (IOC) о дисквалификации серебряного призера лондонской олимпиады 2012 года Евгения Шуклина и лишении его серебряной медали и всех наград.

Авторы петиции возмущены бездействием Олимпийского комитета Литвы, нежеланием отстаивать интересы литовских спортсменов на государственном уровне и действующего по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", когда спортсмены, отдавшие десятилетия спорту и прославляющие имя Литвы во всем мире, вынуждены в одиночку решать свои проблемы.

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Петиция написана на 5 языках.

Подписать петицию, а также ознакомиться с ее полным содержанием можно перейдя по ссылке https://www.peticijos.lt/visos/75343/lietuvai-sportininkai-reikalingi-tik-tol-kol-nesa-pergales/

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