25 мая отмечается 95-летие дебюта Литвы на Олимпийских играх. Это произошло на VIII Олимпийских играх в Париже, на стадионе Першинг, в 1924 году.
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Олимпийское крещение спортсменов из Литвы досталось сборной страны по футболу. В 14:30 по местному времени на исторических и пока что единственных такого уровня соревнованиях Литва встретилась с командой из Швейцарии.

Дебют в Олимпийских играх для Литвы не был успешным – будущим вице-чемпионам проиграли 0:9.

Согласно историческим источникам, за соревнованиями наблюдали 10 000 зрителей, среди них – 354 журналиста со всего мира.

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Литву представляли Стяпас Гарбачяускас, Валерионас Балчюнас, Винцас Бартушка, Ханс Гец, Георг Хардингтон, Стасис Янушаускас-Йонушас, Ляонас Юозапайтис, Эдуардас Микучяускас, Стасис Разма, Стасис Сабаляускас, Юозас Жебраускас.

В Играх также дебютировали велосипедисты Юозас Вилпишаускас и Исаак Анолик, которые соревновались в гонках на 188 км, но из-за поломки велосипедов расстояния не преодолели.

Таким было олимпийское крещение Литвы - без побед, но историческое.

Олимпийские игры в Париже проходили 25-27 мая 1924 г.

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Олимпийскому крещению Литвы – 95 лет

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