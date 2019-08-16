Оба в финале: Рапшис и Шидлаускас в Сингапуре хотят завоевать ещё по медали

24-летний Д. Рапшис дистанцию преодолел за 2 минуты 4,89 секунды, а А. Шидлаускас – за 2 минуты 5,58 секунд.
Быстрее всех оказались Джозеф Скулинг (2.03,38) из Сингапура и австралиец Томас Фрезер Холмс (2.04,51).
В отборе участвовали 40 пловцов, в финал прошли 8 спортсменов.
В четверг Д.Рапшис в Сингапуре победил в заплыве вольным стилем на 400 м, а А. Шидлаускас выиграл бронзу в соревнованиях по заплыву брассом на 100 м.
В субботу Д.Рапшис стартует в заплыве вольным стилем на 200 м, а А. Шидлаускас – на 200 м брассом.
Этапы кубка мира по плаванию проходят в трех регионах - в Азии, Европе и на Среднем Востоке. Всего пловцов примут города семи стран.
Спортсмены на кубке этого года разделят 2,5 млн долларов США (около 2,24 млн евро) призового фонда. Все этапы пройдут в 50-метровом бассейне, а пловцы во время соревнований будут иметь возможность выполнить квалификационные нормативы для участия в Олимпийских играх в следующем году в Токио.
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