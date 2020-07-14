Новым тренером каунасского БК "Жальгирис" стал австриец Мартин Шиллер

"Для меня часть работать в клубе с такими глубокими традициями. Я с нетерпением жду начала работы в Литве – в одной из стран Европы, которая доминирует в баскетболе", – сказал М. Шиллер в специальном видеообращении в болельщикам клуба.
М. Шиллер, начавший карьеру тренера в 2004 году в Германии, также был ассистентом тренера сборной этой страны по баскетболу.
С 2017 года он был тренером команды Stars в Солт-Лейк-Сити (лига G NBA), а в этом году был признан лучшим тренером этой лиги.
Договор с клубом подписан на два года.
На посту главного тренера М. Шиллер сменит Шарунаса Ясикявичюса, который отправился работать в испанскую команду Barcelona.
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