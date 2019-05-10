Автор статьи Брейден Кейт называет сало бывшим тренером Мейлутите.
Напомним, что ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (FINA) может применить санкции в отношении Руты Мейлутите. 22-летней литовской пловчихе грозит дисквалификация за повторяющиеся неточности в информации, которую представляют в рамках антидопинговой системы.
В соответствии с антидопинговым кодексом спортсмены обязаны декларировать свое местонахождение в системе ADAMS, чтобы контролеры в любой момент могли взять образцы для контроля.
По сведениям DELFI, за последние 12 месяцев Мейлутите три раза не удалось найти в указанном месте.
Согласно правилам FINA, за такое нарушение полагается дисквалификация на срок от 1 до 2 лет.
По сведениям DELFI, Мейлутите в письме FINA признала, что поступила халатно.
"Обычно в такой ситуации спортсмены придумывают самые невероятные оправдания. Однако Рута просто признала свою вину и извинилась. Значит, она взяла всю ответственность на себя, можно сказать, что нет надежд на то, что она не будет наказана", – сказал DELFI глава Литовской федерации по плаванию Эмилис Вайткайтис.
Однако он выразил надежду на то, что открытость и сотрудничество Руты комиссия FINA примет во внимание и расценит как облегчающие вину обстоятельства, поэтому санкции будут минимальными – дисквалификация на год. По словам Вайткайтиса, FINA должна принять решение в ближайшее время.
Спортсмены, которые хотят уйти из спорта и в ближайшее время не планируют участвовать в состязаниях, могут не участвовать в системе информирования, но перед этим они должны сообщить об этом Международной федерации или Национальной антидопинговой организации. Мейлутите об этом никому не сообщала.
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