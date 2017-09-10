Литовская сборная по баскетболу потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала Eurobasket 2017. Воспитанники Дайнюса Адомайтиса 9 сентября со счетом 64:77 (17:25, 13:12, 18:24, 16:16) уступили сборной Греции. В четвертьфинале сборная Греции встретится с победителем поединка между сборными России и Хорватии.
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