Международная федерация плавания (FINA) 21 июля приняла решение по делу Мейлутите – констатировали, что она нарушила 2.4. ст. Антидопингового кодекса и дисквалифицирована на два года.
Дисквалификацию считают с 21 июля 2019 г. по 20 июля 2021 года, сообщает ltuswimming.com.
Контролеры не могли найти Мейлутите по указанным ею адресам три раза в течение 12 месяцев: 22 апреля 2018 года, 19 августа 2018 года и 28 марта 2019 года.
Это решение в течение 21 дня может быть обжаловано, однако Мейлутите уже подала FINA заявление о завершении карьеры.
Напомним, что Майлутите завоевала золото Лондонской олимпиады 2012 года в возрасте 15 лет. В 16 лет она стала чемпионкой мира.
За время своей карьеры Мейлутите завоевала 20 золотых, 10 серебряных и 1 бронзовую медаль.
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