Литовская олимпийская чемпионка Рута Мейлутите, которая завершила свою спортивную карьеру, узнала, какое наказание ей назначила Международная федерация плавания - дисквалификация на два года.
Rūta Meilutytė
© AFP / Scanpix

Международная федерация плавания (FINA) 21 июля приняла решение по делу Мейлутите – констатировали, что она нарушила 2.4. ст. Антидопингового кодекса и дисквалифицирована на два года.

Дисквалификацию считают с 21 июля 2019 г. по 20 июля 2021 года, сообщает ltuswimming.com.

Контролеры не могли найти Мейлутите по указанным ею адресам три раза в течение 12 месяцев: 22 апреля 2018 года, 19 августа 2018 года и 28 марта 2019 года.

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Это решение в течение 21 дня может быть обжаловано, однако Мейлутите уже подала FINA заявление о завершении карьеры.

Напомним, что Майлутите завоевала золото Лондонской олимпиады 2012 года в возрасте 15 лет. В 16 лет она стала чемпионкой мира.

За время своей карьеры Мейлутите завоевала 20 золотых, 10 серебряных и 1 бронзовую медаль.

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