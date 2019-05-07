В соответствии с антидопинговым кодексом спортсмены обязаны декларировать свое местонахождение в системе ADAMS, чтобы контролеры в любой момент могли взять образцы для контроля.
По сведениям DELFI, за последние 12 месяцев Мейлутите три раза не удалось найти в указанном месте.
Согласно правилам FINA, за такое нарушение полагается дисквалификация на срок от 1 до 2 лет.
По сведениям DELFI, в третий раз представители ITA не нашли Мейлутите в конце марта.
В системе она указала, что будет в Каунасе, однако после осмотра у врачей уехала в Лос-Анджелес, не уточнив данные в системе.
Перед этим контролеры пытались найти ее в апреле и августе 2018 года.
По сведениям DELFI, Мейлутите признала, что поступила халатно.
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