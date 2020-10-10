Матч литовского БК "Жальгирис" в Евролиге переносится

Матч должен был состояться в субботу, в 20 часов.

Директор клуба "Жальгирис" Паулюс Мотеюнас сообщил BNS, что матч перенесен, поскольку ожидаются повторные результаты тестов на коронавирус игроков "Химок".

"Нужно дождаться результатов команды "Химки", – сказал он.

Повторные тесты были взяты в пятницу, поскольку в этой российской команде были выявлены два случая коронавируса.

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В четверг коронавирус был выявлен у баскетболиста "Жальгириса" из Франции Жоффре Ловерна, он не поехал в Россию с командой.

Баскетболист не ощущает симптомов, изолирован дома.

П. Мотеюнас отметил, что повторные результаты тестов жальгирисского легионера еще ожидаются.