Матч литовского БК "Жальгирис" в Евролиге переносится

Матч должен был состояться в субботу, в 20 часов.
Директор клуба "Жальгирис" Паулюс Мотеюнас сообщил BNS, что матч перенесен, поскольку ожидаются повторные результаты тестов на коронавирус игроков "Химок".
"Нужно дождаться результатов команды "Химки", – сказал он.
Повторные тесты были взяты в пятницу, поскольку в этой российской команде были выявлены два случая коронавируса.
В четверг коронавирус был выявлен у баскетболиста "Жальгириса" из Франции Жоффре Ловерна, он не поехал в Россию с командой.
Баскетболист не ощущает симптомов, изолирован дома.
П. Мотеюнас отметил, что повторные результаты тестов жальгирисского легионера еще ожидаются.
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