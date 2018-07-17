"Выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман, - делится Марадона, ныне председатель правления ФК "Динамо-Брест", на пресс-конференции в понедельник в Бресте. - Речь о моменте, когда мяч попал в руку Перишичу. Просмотр VAR должен был обеспечить честное решение". Стоит отметить, что технология VAR (The Video Assistant Referee) впервые в истории использовалась в финале Чемпионата мира.
Также Марадона поделился своим мнением относительно игры футболистов на мундиале: "Нет игроков, которые тебя удивляют. Нет игроков, которые забивают великие голы". Он отметил, что в свое время "развлекался с мячом" гораздо больше, чем современные футболисты.
"Да, у нас есть возможность видеть Неймара, Месси, у которого нет помощников в сборной. У Азара ситуация лучше, потому что с ним играют Мертенс, Лукаку. У Бельгии хорошая команда", - добавил Марадона.
Напомним, что 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве в финале Чемпионата мира по футболу 2018 сборная команда Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.
Марадона: «Выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман»
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