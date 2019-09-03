Литва победила Канаду и вышла во второй этап ЧМ по баскетболу

Это вторая победа литовской команды в своей группе. В первом матче ЧМ с Сенегалом сборная не оставила соперникам шансов – 101:47 (27:10, 21:11, 29:12, 24:14).

5 сентября сборная Литвы встретится с командой Австралии, на счету у которой тоже две победы.