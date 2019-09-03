Литва победила Канаду и вышла во второй этап ЧМ по баскетболу

Сборная Литвы по баскетболу одержала вторую победу подряд. 3 сентября со счетом 92:69 (24:14, 22:22, 24:18, 22:15) перед воспитанниками Дайнюса Адомайтиса не устояла сборная Канады.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Это вторая победа литовской команды в своей группе. В первом матче ЧМ с Сенегалом сборная не оставила соперникам шансов – 101:47 (27:10, 21:11, 29:12, 24:14).

5 сентября сборная Литвы встретится с командой Австралии, на счету у которой тоже две победы.

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