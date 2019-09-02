Литва начала ЧМ по баскетболу с рекордной победы

Литовская сборная по баскетболу стартовала на чемпионате мира с сенсационной победы. Воспитанники тренера Дайнюса Адомайтиса в первом матче группы H 1 сентября с разгромным счетом одержали победу над сборной Сенегала – 101:47 (27:10, 21:11, 29:12, 24:14). 3 сентября сборная Литвы встретится с канадскими баскетболистами.
Youssoupha Ndoye, Jonas Valančiūnas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Спорт в Литве

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