Глава государства вручила спортсменам флаг, который сборна будет нести во время открытия Олимпиады в Пьенгчанге, в Южной Корее.
Президентская администрация сообщила, что спортсмены также пообещали вывесить флаг в олимпийской деревне 16 февраля, когда будет отмечаться столетие литовской государственности.
"По словам президента, в этом году литовский триколор на Олимпийских играх будет развеваться еще сильнее. Столетие восстановления государства объединит соотечественников во всем мире, поэтому наши олимпийцы ощутят огромную поддержку. Глава государства пожелала, чтобы это единство стало еще одним стимулом достойно представлять Литву и стремиться к лучшим результатам", - говорится в сообщении.
Д. Грибаускайте также угостила спортсменов завтраком.
Литва отправляет на олимпиаду девять спортсменов: четырех биатлонистов, троих бобслеистов и двух горных лыжников.
В этом году в Олимпийских играх в целом примут участие 3000 спортсменов из 95 государств. Будут разыграны 102 комплекта медалей.
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