Тест на допинг литовского тяжелоатлета, взятый в прошлом году во время чемпионата мира в США, был положительным. Диджбалиса подозревает в использовании препарата SARM S-22, который помогает набору мышечной массы.
На ЧМ Диджбалис завоевал серебряную медаль в категории до 94 кг.
"Из-за подозрения в нарушениях антидопинговых правил спортсмена временно отстраняют от участия в состязаниях. Федерация воздерживается от любых дополнительных комментариев и оценок, пока этот случай до конца не расследован", – сказано на сайте организации.
МФТА сообщила, что были проверены 212 участника ЧМ, из них тесты 4 были положительными.
Напомним, что на олимпиаде в Рио-де-Жанейро Диджбалис завоевал бронзовую медаль. В 2016 году он был признан лучшим спортсменом Литвы.
Это не первый допинг-скандал, участником которого является Диджбалис.
В 2012 г. перед Олимпиадой в Лондоне МФТА сообщила, что в моче литовского спортсмена, после чемпионата Европы по тяжелой атлетике, некоторые вещества превышали допустимую норму.
Тогда Диджбалис лишился титула вице-чемпиона Европы 2012 г. и права на участие в Лондонской олимпиаде. Он был дисквалифицирован на два года.
"Мы об этом узнали уже в пятницу, но это какое-то недоразумение, Мы не можем поверить. Проверяли кровь и мочу Ауримаса. В крови ничего нет, все хорошо, а в моче – нет. Как такое может быть? Мы этого не можем понять", – сказал DELFI тренер Бронисловас Вишняускас.
"Сейчас мы ждем результатов образца Б, мы просили, чтобы образцы исследовали в Кёльне (Германия), а не в США. Я верю, что это недоразумение. Образец Б должен развеять сомнения. Ведь перед чемпионатом мира нас проверяло Литовское антидопинговое агентство, все было в порядке", – прибавил тренер.
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