Плывший по пятой дорожке гражданин Литвы в финале заплыва на 200 метров в свободном стиле после последнего разворота ускорился и Обогнал лидировавшего на трех четвертях дистанции венгра Доминика Кузму (1:45,77 мин) и выиграл золото.
Кроме этого, Д.Рапшис улучшил и рекорд Кубка Мира (1:45,74 мин). После финиша он сказал, что чувствовал себя уставшим, но после того, как он был дисквалифицирован на чемпионате мира, сейчас он должен реабилитироваться и завоевать все.
Бронза досталась американцу Блейку Перони (1:46,62).
Д. Рапшис в отборе среди мужчин по заплыву на 200 метров в свободном стиле финишировал вторым (1:48,31 мин) и уверенно попал в финал. Гражданин Литвы пропустил вперед лишь на три сотых секунды финишировавшего ранее японца Кацухиро Мацумото (1:48,28).
В субботу Д. Рапшис в финале заплыва на 100 метров в свободном стиле занял восьмое место, а в пятницу установил рекорд Кубка Мира и стал чемпионом по заплыву на 400 метров в свободном стиле.
Этапы кубка мира по плаванию проходят в трех регионах - в Азии, Европе и на Среднем Востоке. Всего пловцов примут города семи стран.
Спортсмены на кубке этого года разделят 2,5 млн долларов США (около 2,24 млн евро) призового фонда. Все этапы пройдут в 50-метровом бассейне, а пловцы во время соревнований будут иметь возможность выполнить квалификационные нормативы для участия в Олимпийских играх в следующем году в Токио.
Литовский пловец Рапшис установил рекорд и заработал золотую медаль (3)
В последний день этапа кубка мира по плаванию в столице...
Гомельский убежден, что литовская сборная будет бороться в полуфинале (1)
До чемпионата мира по баскетболу в Китае осталось чуть...
Международная федерация плавания назначила Мейлутите взыскание (26)
Литовская олимпийская чемпионка Рута Мейлутите ,...
В финале чемпионата мира литовский пловец Рапшис был дисквалифицирован (16)
На чемпионате мира о плаванию в Южной Корее литовский...
Драма гонок на 1006 км продолжается: лидеры летят один за другим
На оборудованной рядом с Палангой гоночной трассе уже в...
TOP новостей
Предложение предпринимателей в Паланге выбило отдыхающего из колеи: почему нужно столько переплачивать? (4)
Желая приобрести сигареты, придётся покупать не только...
Литовских медиков не соблазняет даже зарплата 1500 евро (9)
Семейный врач, профессор Вильнюсского университета...
Велосипедисты невнимательными называют водителей, однако своей вины не усматривают Эксперимент (5)
Почти 40% велосипедистов по улицам ездят без...
По делу 13 января получено 58 апелляционных жалоб (67)
На данный момент по делу 13 января поданы 58...
Витебск – культурная столица трёх стран или белорусский форпост "русского мира"? (86)
Витебск является "культурной столицей трёх братских...