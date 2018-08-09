На чемпионате Европы в Берлине литовская команда завоевала первую медаль. Ее стране принес дискобол Андрюс Гуджюс. В финале 7 августа 27-летний спортсмен из Литвы с последней попытки метнул диск на 68,46 м и вырвал золото из рук шведского дискобола Даниэля Шталя. В 2017 г. на чемпионате мира в Лондоне Гуджюс также завоевал золото. На этот раз он стал чемпионом Европы. "Сейчас бурлят эмоции, их трудно выразить", – сказал после победы дискобол.

12 лет назад последнее золото Литве в этом виде спорта принес Виргилиюс Алекна. В возрасте 33 лет он завершил свою спортивную карьеру.

Сейчас Литву в этом виде спорта успешно представляет дискобол Гуджюс.

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