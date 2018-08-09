12 лет назад последнее золото Литве в этом виде спорта принес Виргилиюс Алекна. В возрасте 33 лет он завершил свою спортивную карьеру.
Сейчас Литву в этом виде спорта успешно представляет дискобол Гуджюс.
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