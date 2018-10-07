43-летний спортсмен одержал победу, подняв лог весом в 205 килограмм. Он также попытался на 2 кг повысить мировой и свой собственный рекорд, однако поднять бревно весом в 230 кг ему не удалось.

"Я выиграл чемпионат Европы по лог-лифту на sfnexpo с результатом 205 кг. Попытался поднять 230 кг, но не смог. (...) У меня было пищевое отравление в субботу в Кении. Конечно, это стоило мне силы. Но я доволен своим первым местом сегодня", - написал он у себя на странице в фейсбуке.