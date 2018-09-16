Литовские спортсменки завоевали золото чемпионата мира по гребле

В воскресенье в Пловдиве (Болгария) завершился чемпионат мира по гребле, на котором впечатляющий результат показали литовские спортсменки Милда Валчюкайте и Ева Адомайтите. Они завоевали золото чемпионата мира на дистанции 2000 м (6:44,15).