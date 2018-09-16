В воскресенье в Пловдиве (Болгария) завершился чемпионат мира по гребле, на котором впечатляющий результат показали литовские спортсменки Милда Валчюкайте и Ева Адомайтите. Они завоевали золото чемпионата мира на дистанции 2000 м (6:44,15).
Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė
© AP / Scanpix

Второе место заняли новозеландские спортсменки Брук Доною и Оливия Ло (6.46,28), а третье - дуэт из США Меган О’Лири и Эллен Томек (6.47,75).

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