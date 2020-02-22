aA
Литовская сборная по баскетболу, которую тренирует Дарюс Масколюнас, в первом товарищеском матче потерпела разгромное поражение. Команда со счетом 65:86 проиграла сборной Бельгии. Масколюнас не искал объяснений и оправданий, а просто извинился за такой результат.
"Мне очень неприятно и стыдно перед собравшимися людьми за то, как мы выглядели в середине третьей четверти и на протяжении всего матча. Знаю, куда я пришел. Знаю, какой вызов принял, но это лишь первый матч – надо смотреть вперед", - сказал тренер.
TOP новостей
Президент Литвы рассказал, что читает Чехова в оригинале (44)
Президент Литвы Гитанас Науседа 22 февраля утром...
Предупреждение в связи с самолетом Пригожина: Литва может стать линией фронта (182)
Парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне...
Новые рейтинги: вызов перед "крестьянами" – уже не консерваторы (15)
Оппозиционная Литовская социал-демократическая...
Погода: прогнозируют сильный ветер и смешанные осадки
В субботу к Литве с запада приблизится мощный циклон....
За злоупотребление местом на парковке у дома в Литве предложена конфискация автомобиля (52)
Жители многоквартирных домов, которые не находят на...