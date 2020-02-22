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Литовская сборная по баскетболу, которую тренирует Дарюс Масколюнас, в первом товарищеском матче потерпела разгромное поражение. Команда со счетом 65:86 проиграла сборной Бельгии. Масколюнас не искал объяснений и оправданий, а просто извинился за такой результат.
2021 Europos čempionato atranka: Belgija – Lietuva
2021 Europos čempionato atranka: Belgija – Lietuva
© FIBA

"Мне очень неприятно и стыдно перед собравшимися людьми за то, как мы выглядели в середине третьей четверти и на протяжении всего матча. Знаю, куда я пришел. Знаю, какой вызов принял, но это лишь первый матч – надо смотреть вперед", - сказал тренер.

ru.DELFI.lt
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