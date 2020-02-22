aA
Литовская сборная по баскетболу, которую тренирует Дарюс Масколюнас, в первом матче отборного турнира Eurobasket 2021 потерпела разгромное поражение. Команда со счетом 65:86 проиграла сборной Бельгии. Масколюнас не искал объяснений и оправданий, а просто извинился за такой результат.
"Мне очень неприятно и стыдно перед собравшимися людьми за то, как мы выглядели в середине третьей четверти и на протяжении всего матча. Знаю, куда я пришел. Знаю, какой вызов принял, но это лишь первый матч – надо смотреть вперед", - сказал тренер.
TOP новостей
Представитель профсоюза рассказал о мрачных фактах: за 4 месяца водителю в Литве заплатили 700 евро (11)
В литовских СМИ все чаще появляется информация о...
Президент Литвы рассказал, что читает Чехова в оригинале (121)
Президент Литвы Гитанас Науседа 22 февраля утром...
Предупреждение в связи с самолетом Пригожина: Литва может стать линией фронта (209)
Парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне...
За оставленный в лесах мусор в Литве предлагают ввести конфискацию автомобилей (4)
Несмотря на то, что жителей Литвы постоянно призывают...
Водители в Литве нашли "противоядие" против новых радаров
Новые мобильные радары, которые вызвали панику в среде...