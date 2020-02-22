aA
Литовская сборная по баскетболу, которую тренирует Дарюс Масколюнас, в первом матче отборного турнира Eurobasket 2021 потерпела разгромное поражение. Команда со счетом 65:86 проиграла сборной Бельгии. Масколюнас не искал объяснений и оправданий, а просто извинился за такой результат.
2021 Europos čempionato atranka: Belgija – Lietuva
2021 Europos čempionato atranka: Belgija – Lietuva
© FIBA

"Мне очень неприятно и стыдно перед собравшимися людьми за то, как мы выглядели в середине третьей четверти и на протяжении всего матча. Знаю, куда я пришел. Знаю, какой вызов принял, но это лишь первый матч – надо смотреть вперед", - сказал тренер.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Представитель профсоюза рассказал о мрачных фактах: за 4 месяца водителю в Литве заплатили 700 евро (11)

В литовских СМИ все чаще появляется информация о...

Президент Литвы рассказал, что читает Чехова в оригинале (121)

Президент Литвы Гитанас Науседа 22 февраля утром...

Jevgenijaus Prigožino lėktuvas Jevgenijus Prigožinas

Предупреждение в связи с самолетом Пригожина: Литва может стать линией фронта (209)

Парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне...

За оставленный в лесах мусор в Литве предлагают ввести конфискацию автомобилей (4)

Несмотря на то, что жителей Литвы постоянно призывают...

Водители в Литве нашли "противоядие" против новых радаров

Новые мобильные радары, которые вызвали панику в среде...

|Maža didelių žinių kaina