"Мне очень неприятно и стыдно перед собравшимися людьми за то, как мы выглядели в середине третьей четверти и на протяжении всего матча. Знаю, куда я пришел. Знаю, какой вызов принял, но это лишь первый матч – надо смотреть вперед", - сказал тренер.