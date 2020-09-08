В рейтинге ФИФА Литва занимает 131-е, а Албания – 66-е место.

В первом туре Лиги Наций литовская сборная у себя дома со счетом 0-2 уступила сборной Казахстана, а сборная Албании с тем же результатом одолела сборную Беларуси.

Следующий матч Лиги Наций для сборной Литвы намечен на 11 октября. Сборная будет играть у себя дома со сборной Беларуси.