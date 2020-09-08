В рейтинге ФИФА Литва занимает 131-е, а Албания – 66-е место.
В первом туре Лиги Наций литовская сборная у себя дома со счетом 0-2 уступила сборной Казахстана, а сборная Албании с тем же результатом одолела сборную Беларуси.
Следующий матч Лиги Наций для сборной Литвы намечен на 11 октября. Сборная будет играть у себя дома со сборной Беларуси.
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