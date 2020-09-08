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Литовская сборная по футболу спустя четыре года впервые одержала победу на официальных состязаниях. Литовские футболисты в рамках Лиги Наций УЕФА в гостях со счетом 1-0 одержали победу над сборной Албании. Напомним, что сборную тренирует Валдас Урбонас.
UEFA Tautų lyga: Albanija - Lietuva
UEFA Tautų lyga: Albanija - Lietuva
© Reuters / Scanpix

В рейтинге ФИФА Литва занимает 131-е, а Албания – 66-е место.

В первом туре Лиги Наций литовская сборная у себя дома со счетом 0-2 уступила сборной Казахстана, а сборная Албании с тем же результатом одолела сборную Беларуси.

Следующий матч Лиги Наций для сборной Литвы намечен на 11 октября. Сборная будет играть у себя дома со сборной Беларуси.

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