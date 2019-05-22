"Я готова начать новый этап в жизни. Спасибо всем, поддерживавшим меня на этом пути и не только", - говорится в пресс-релизе Р. Мейлутите.

"До этой поры я всю себя отдавала плаванию. Я раннего отрочества я жила этим спортом. Из-за напряженного режима тренировок я отложила учебу, к которой теперь хочу вернуться. Я хочу испытать обычные вещи, расти, лучше понимать себя и окружающий мир", - сказала Р. Мяйлутите.

В 15-тилетнем возрасте Р. Мейлутите завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне. На чемпионатах мира и Европы она получила 18 наград - 12 золотых и шесть серебряных медалей.