Литовская олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите в среду объявила, что завершает профессиональную карьеру. Она говорит, что приняла это решение по личным причинам, а после завершения карьеры вернется к учебе.
Rūta Meilutytė. Plaukimo karjeros akimirkos
© Sipa / Scanpix

"Я готова начать новый этап в жизни. Спасибо всем, поддерживавшим меня на этом пути и не только", - говорится в пресс-релизе Р. Мейлутите.

"До этой поры я всю себя отдавала плаванию. Я раннего отрочества я жила этим спортом. Из-за напряженного режима тренировок я отложила учебу, к которой теперь хочу вернуться. Я хочу испытать обычные вещи, расти, лучше понимать себя и окружающий мир", - сказала Р. Мяйлутите.

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В 15-тилетнем возрасте Р. Мейлутите завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне. На чемпионатах мира и Европы она получила 18 наград - 12 золотых и шесть серебряных медалей.

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