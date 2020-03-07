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Боец литовских смешанных единоборств (ММА)из Висагинаса Юлия Столяренко преподнесла сюрприз в США. На турнире Invicta FC: Pheonix Series 3 в Канзасе она выиграла титул чемпионки мира этой организации.
Julija Stoliarenko
Julija Stoliarenko
© Stop kadras

После тяжелой борьбы 26-летняя литовка праздновал победу над фавориткой, 24-летней спортсменкой из США Лизой Верзоса со счетом 48:46, 46:49, 49:46.

Во время боя оба спортсменки наносили много ударов по лицу, в результате чего из-за открытых раз как литовка, так и американка пролили много крови.

"Я даже боялась думать об этом. Моя мечта сбылась. Я благодарна "Инвикте" за эту возможность. Я знаю, что знакома немногим американцам, но я действительно хотел быть здесь.

Эта победа - подарок моему тренеру Донатасу, который вчера отметил свой день рождения. Спасибо всем, кто помог мне и передаю наилучшие пожелания моей любимой Литве", - сказала после боя Ю. Столяренко.

Литовка пообещала защищать титул от всех соперниц, которых ей предложит Invicta.

ru.DELFI.lt
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