Литовка стала вице-чемпионкой престижного боксерского турнира в Сербии

В Сербии прошел 36 международный турнир по боксу Golden Glove of Vojvodina. Это один из самых масштабных женских турниров в Европе. В нем принимали участие 72 спортсменки из 22 стран. Именно здесь себя отлично показала литовка Габриеле Деконтайте.
Gabrielė Diekontaitė
© LBF

В полуфинальном поединке в весовой категории до 81 кг она одолела представительницу Индиии. Единогасное решение судей - 5:0.

В финале, после упорной борьбы, литовка проиграла 0:5 представительнице Казахстана — Гузале Садыковой. Деконтайте была вручена серебряная медаль.

На первой встрече очень сильная соперница досталась Августине Маркелёните. В весовой категории до 75 кг литовка встретилась с призершей чемпионата Европы, француженкой — Талией Брилло, и проиграла ей со счетом 0:5, заняв 5-е место.

На Golden Glove of Vojvodina также происходили и мужские бои. В них участвовали 77 боксеров из 22 стран.

Литовец Андреюс Лавреновас в весовой категории до 60 килограмм проиграл чемпиону Азии — Атихаю Фомсапу из Тайланда.

Победителями турнира стали боксеры из Индии, на их счету 17 медалей (7 золотых, 6 серебрянных и 4 бронзовых). Команда из Казахстана заняла второе место: 5 золотых, 1 серебряная и бронзовая награды, третье — представители России: 3 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых.

Литовская команда заняла 11-е место с одной серебряной медалью. В общей сложности медали завоевали представители 19 стран.

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